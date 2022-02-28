المقداد وخاجي يبحثان استمرار العلاقات المتميزة بين سوريا وإيران

العالم - العراق

وكانت وجهات النظر متطابقة حول رفض أي تدخل خارجي في عمل لجنة مناقشة الدستور باعتبار أنها حوار سوري سوري بقيادة وملكية سوريا وفي هذا الصدد ثمن الوزير المقداد التعاطي البناء للوفد الوطني خلال جولات مناقشة الدستور وأهمية استمرارها على أساس القواعد والمرجعيات التي تحكم عملها.

كما عرض الوزير المقداد التطورات الإيجابية التي تشهدها سوريا وخاصة توسع عمليات المصالحة الوطنية في مختلف المحافظات السورية.

من جانب آخر عرض خاجي آخر التطورات المتعلقة بالمفاوضات الجارية حول الملف النووي الإيراني وأهمية التزام الأطراف الغربية بمتطلبات هذا الاتفاق وخاصة ما يتعلق منها برفع الحظر عن إيران.

وجدد خاجي وقوف إيران إلى جانب سوريا في مواجهة التحديات الماثلة.

وحضر اللقاء من الجانب السوري بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين وأيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وعبد الله حلاق مدير إدارة الدعم التنفيذي وخالد شرف مدير إدارة آسيا وأفريقيا ووريف الحلبي رئيسة قسم الإعلام ورؤى شربجي من مكتب الوزير ومن الجانب الإيراني السفير الإيراني مهدي سبحاني والوفد المرافق لخاجي.

وأشار خاجي في تصريح للصحفيين بعد اللقاء إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين مبيناً أنها تتوسع باستمرار.

ولفت خاجي إلى أن سوريا تمر بمرحلة إعادة إعمار وظروف اقتصادية جديدة معرباً عن ارتياحه لما تشهده من تنمية واستقرار ما يستدعي فتح الأبواب أمامها مؤكداً أهمية استمرار التشاور بين البلدين فيما يتعلق بعودة المهجرين وانعقاد الجلسة السابعة للجنة مناقشة الدستور والعقبات التي تقف بوجهها.