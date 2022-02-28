رئيسي: عداء المستكبرين ضد شعوب المنطقة لم يتراجع

العالم - ايران

وشدد الرئيس الايرااني إبراهيم رئيسي ، لدى استقباله اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري ، على ضرورة تعميق العلاقات الثنائية بين إيران وسوريا في جميع المجالات مؤكدا ان التلاحم بين شعبي البلدين لاينفك .

وفي جانب آخر من كلمته ، لفت رئيسي الى أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين مؤكدا ضرورة إزالة العقبات القائمة أمام توسيع العلاقات الاقتصادية ، وصولا الى تطوير العلاقات الاستراتيجية الحالية بين البلدين.

وخلد الرئيس الايراني ذكرى شهداء مكافحة الإرهاب ومنهم الشهيد سليماني ، وأضاف رئيسي ان : "سوريا هي خط المواجهة في المواجهة ضد الكيان الصهيوني ، ووحدة الدول والشعوب الإسلامية ضرورية لمواجهة أعمال هذا الكيان ".

بدوره قال اللواء علي مملوك ، رئيس مكتب الأمن القومي السوري: "لن ننسى أبدًا دعم إيران لسوريا في مواجهة الإرهابيين".

كما قال إن سوريا واعية حيال عمل بعض الدول العربية على تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني.