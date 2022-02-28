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رئيسي: عداء المستكبرين ضد شعوب المنطقة لم يتراجع

رئيسي: عداء المستكبرين ضد شعوب المنطقة لم يتراجع
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي أن عداء المستكبرين ضد شعوب المنطقة لم يتراجع وقال ان "الولايات المتحدة تسعى إلى تكريس المشاكل الأمنية والاقتصادية التي خلقتها لسوريا بشكل آخر".

العالم - ايران

وشدد الرئيس الايرااني إبراهيم رئيسي ، لدى استقباله اللواء علي مملوك رئيس مكتب الأمن القومي السوري ، على ضرورة تعميق العلاقات الثنائية بين إيران وسوريا في جميع المجالات مؤكدا ان التلاحم بين شعبي البلدين لاينفك .

وفي جانب آخر من كلمته ، لفت رئيسي الى أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين مؤكدا ضرورة إزالة العقبات القائمة أمام توسيع العلاقات الاقتصادية ، وصولا الى تطوير العلاقات الاستراتيجية الحالية بين البلدين.

وخلد الرئيس الايراني ذكرى شهداء مكافحة الإرهاب ومنهم الشهيد سليماني ، وأضاف رئيسي ان : "سوريا هي خط المواجهة في المواجهة ضد الكيان الصهيوني ، ووحدة الدول والشعوب الإسلامية ضرورية لمواجهة أعمال هذا الكيان ".

بدوره قال اللواء علي مملوك ، رئيس مكتب الأمن القومي السوري: "لن ننسى أبدًا دعم إيران لسوريا في مواجهة الإرهابيين".

كما قال إن سوريا واعية حيال عمل بعض الدول العربية على تطبيع العلاقات مع النظام الصهيوني.

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