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ختام فعاليات الذكرى السنوية للشهيد بدرالدين الحوثي بمحافظة حجة

ختام فعاليات الذكرى السنوية للشهيد بدرالدين الحوثي بمحافظة حجة
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٩ بتوقيت غرينتش

اختتمت بمحافظة حجة اليمينة، فعاليات الذكرى السنوية للشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي.

العالم - اليمن

وفي مراسم الختتام، أشار نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالرحمن الجماعي إلى أهمية استلهام الدروس والعبر من تضحيات الشهيد القائد ومواقفه ومشروعه القرآني في استنهاض وتصحيح مسار الأمة.

وأكد على أهمية تجسيد أخلاق الشهيد القائد والقيم والمبادئ التي ضحى من أجلها في الواقع العملي والاستمرار في رفد الجبهات بقوافل الرجال والعطاء وتقديم التضحيات دفاعاً عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

ولفت نائب رئيس مجلس النواب، إلى أن اختتام فعاليات الذكرى السنوية للشهيد القائد التي تتزامن مع حملة "إعصار اليمن" للتحشيد يحتم على الجميع مساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين الصمود والثبات.

فيما أشار محافظ حجة هلال الصوفي بحضور مساعد وزير الدفاع اللواء علي الكحلاني وعدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، إلى أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والمال حتى طرد الغزاة والمحتلين من كل شبر من أرض اليمن.

وأشاد بتضحيات أبناء حجة في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.. لافتا إلى أن الشهيد القائد فضح مخططات الأعداء والمتآمرين على الأمة الإسلامية وأفشل مشروعه القرآني هذه المخططات.

والقيت في الفعالية كلمات أشارت إلى أن الشهيد القائد أسس لمشروع نهضوي تنويري للارتقاء بواقع الأمة.. مؤكدة أهمية التمسك بالهوية الإيمانية والثقافة القرآنية وتعزيز عوامل الصمود والثبات في مواجهة العدوان.

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