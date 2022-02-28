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وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 100 جندي أوكراني ألقوا أسلحتهم خلال الـ 24 ساعة الماضية

الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

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