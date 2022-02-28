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اوليانوف : نحن مقبلون على اجراءات مكثفة لحسم المفاوضات بفيينا 

اوليانوف : نحن مقبلون على اجراءات مكثفة لحسم المفاوضات بفيينا 
الإثنين ٢٨ فبراير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

اكد رئيس الوفد الروسي المشارك في مفاوضات فيينا بين ايران ومجموعة 4+1 "ميخائيل اوليانوف"، اكد انه ما تزال هناك اجراءات مكثفة ينبغي القيام بها، من اجل حسم المفاوضات والتوصل الى اتفاق. 

العالم - ايران

جاء ذلك في تغريدة نشرها رئيس الفريق الروسي المفاوض، عقب اللقاء الذي جمعه اليوم الاثنين بنظيره الايراني "علي باقري كني".

وكتب "اوليانوف" : التقيت اليوم كبير المفاوضين الايرانيين "الدكتور باقري كني"، الذي عاد من طهران الى فيينا مؤخرا.

واضاف : نحن مقبلون على اجراءات مكثفة قبل ان نتمكن من حسم المفاوضات.

يذكر ان نائب وزير الخارجية، رئيس الوفد الايراني المشارك في مفاوضات الغاء الحظر بفيينا "علي باقري كني"، وصل صباح اليوم الى عاصمة النمسا، لمواصلة الجولة من هذه المفاوضات.

وعلى امتداد مباحثاته الدبلوماسية، التقى باقري كلّا من منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا" ورئيس الوفد الروسي "ميخائيل اوليانوف"، واخرين من رؤساء وفود الدول الاطراف.

وفي تغريدة نشرها قبل مغادرة طهران امس، اكد الدبلوماسي الايراني رفيع المستوى : ان الاقتراب من نهاية المفاوضات لايعني بالضرورة تجاوز المرحلة النهائية؛ مبينا ان حسم المفاوضات يعتمد على التحلي باليقظة والثبات ومزيد من المبادرة والرؤى المتوازنة.

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اوليانوف : نحن مقبلون على اجراءات مكثفة لحسم المفاوضات بفيينا 

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