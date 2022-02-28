بايدن: لا داعي للقلق بشأن الحرب النووية!

العالم-الامريكيتان

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، أنه لا يعتقد أن "الأمريكيين لديهم سبب للقلق بشأن الحرب النووية"، وسط توترات مع روسيا بشأن العملية العسكرية في أوكرانيا.

ورد بايدن بـ"لا"، على صحفي توجه له بسؤال حول الموضوع، مشيرا إلى قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول وضع قوات الردع في حالة تأهب قصوى.

من جهتها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي في حديث لقناة "": "هذا حقا نمط رأيناه من الرئيس بوتين خلال مسار هذا الصراع، وهو صنع تهديدات غير موجودة من أجل تبرير المزيد من العدوان، ويجب على المجتمع العالمي والشعب الأمريكي النظر فيه من خلال هذا المنظور فقط".

ووضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، قوات الردع الروسية، التي تضم أسلحة نووية، في حالة تأهب قصوى مع تكثيف الدول الغربية للعقوبات على روسيا بسبب العملية الخاصة في أوكرانيا.