الطاقة الذرية: القوات الروسية على مقربة من أكبر محطة نووية في أوكرانيا

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وحتى الساعة لا تزال المفاعلات الستة لمنشأة زابوريجيا (شرق) "بأمان"، وفق معلومات تلقتها الهيئة الأممية للإشراف على المواقع النووية التي تبلغها السلطات الأوكرانية بشكل منتظم بالتطورات الميدانية.

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن القوات الروسية "تنشط قرب المحطة لكنها لم تسيطر عليها إلى الآن".

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت اليوم أن القوات الروسية تحرس وتسيطر بشكل كامل على محطة زابوروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والمناطق المحيط بها.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "سيطر العسكريون الروس على المنطقة المحيطة بمحطة زابوروجيا النووية. يحرس العسكريون الروس بشكل كامل المناطق المحيطة بالمحطة ويسيطرون عليها".

وأضاف أن كوادر المحطة يواصلون عملهم، كما يشرفون على الوضع المشع فيها، وأن "الخلفية المشعة طبيعية" في المحطة ومحيطها.

وفي أوكرانيا أربع محطات نووية فاعلة تؤمن نحو نصف احتياجات البلاد على صعيد التيار الكهربائي، ومستودعات عدة للنفايات المشعة بينها محطة تشيرنوبيل التي شهدت في العام 1986 أسوأ كارثة نووية في التاريخ.

ومن المقرر عقد اجتماع لمجلس حكام الوكالة الأربعاء في فيينا حيث مقر الهيئة للتباحث في "المخاطر الحقيقية" التي يطرحها النزاع.