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زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا لم تثمر عن النتائج المرجوة

زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا لم تثمر عن النتائج المرجوة
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن المحادثات بين الوفدين الأوكراني والروسي التي جرت في بيلاروس يوم الاثنين، لم تثمر عن النتائج المرجوة منها بالنسبة لكييف.

العالم-اوروبا

وقال زيلينسكي في كلمة له مساء الاثنين: "حتى الآن لا توجد هناك النتيجة التي كنا نرغب فيها".

وأشار إلى أن "روسيا أفصحت عن مواقفها، ونح تحدثنا عن بعض النقاط من جانبنا من أجل إنهاء الحرب. وقد تلقينا بعض الإشارات".

وأضاف أنه "بعد أن يعود الوفد إلى كييف، سنحلل ما سمعناه وسنحدد الطريقة للانتقال إلى الجولة الثانية من المحادثات".

وجدد زيلينسكي دعوته للدول الغربية لزيادة الضغط على روسيا من خلال فرض "عقوبات صارمة".

وكانت المحادثات حول الوضع في أوكرانيا قد جرت يوم الاثنين في بيلاروس. وشارك فيها وفد روسي برئاسة مساعد الرئيس بوتين، فلاديمير ميدينسكي.

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