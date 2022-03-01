فلسطين...استشهاد شاب وإصابة آخر خلال اقتحام الاحتلال لمخيّم جنين

العالم-فلسطين

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب في مخيم جنين، ما أدى إلى استشهاده، فيما أصيب آخر بجروح حرجة بالرصاص الحي في البطن.

وتم إدخال الشاب المصاب إلى غرف العمليات في إحدى مشافي مدينة جنين، بحجسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحاصرت قوات الاحتلال مشفى "ابن سينا" في جنين، فيما أفاد ناشطون بعدها بأن محيط المشفى شهد اشتباكا مسلّحا مع قوات الاحتلال كذلك.

وفي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، استشهد الفتى محمد شحادة (14 عاما) برصاص قوات الاحتلال، بزعم محاولته استهداف مركبة للمستوطنين بزجاجة حارقة، في بلدة الخضر، قرب مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية.