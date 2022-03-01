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الاركان الايرانية: مستعدون لتطوير التعاون الدفاعي والعسكري مع الدول الإسلامية

الاركان الايرانية: مستعدون لتطوير التعاون الدفاعي والعسكري مع الدول الإسلامية
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية ، اللواء محمد باقري، في رسالة بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف، استعداد القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتطوير التعاون الدفاعي والعسكري مع الدول الإسلامية.

العالم - ايران

هنأ اللواء محمد باقري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، في رسائل منفصلة، كبار القادة العسكريين في الدول الإسلامية وأسرهم وزملائهم في القوات المسلحة، بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف.

وأعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، عن أمله بأن يشهد العالم الاسلامي، من خلال اتباع النهج النيّر وتعاليم القرآن الكريم ونبي الإسلام العظيم، المزيد من السلام والمحبة والصداقة وكل القيم التي يحتاجها العالم اليوم وذلك بالتآزر والوحدة والأخوة والكرامة والعزة بين الدول الإسلامية.

وأضاف اللواء باقري في رسالته، أغتنم هذه الفرصة وأتمنى لفخامتكم الصحة والعافية والتوفيق ، وأعلن استعداد القوات المسلحة في الجمهورية الإسلامية الايرانية لتطوير التعاون الدفاعي والعسكري بين البلدين.

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الاركان الايرانية: مستعدون لتطوير التعاون الدفاعي والعسكري مع الدول الإسلامية