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اليابان تفرض عقوبات اضافية على روسيا

اليابان تفرض عقوبات اضافية على روسيا
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

أصدرت وزارة الخارجية اليابانية، تفاصيل العقوبات التي فرضتها الحكومة على روسيا على خلفية الوضع في أوكرانيا.

العالم - أسيا و الباسفيك

وشملت العقوبات الشخصية ستة ممثلين للقيادة الروسية، من ضمنهم الرئيس فلاديمير بوتين، ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل هذه العقوبات الشخصية، نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات تصدير على 49 شركة ومؤسسة، بما في ذلك جهاز الأمن الفيدرالي ومديرية الاستخبارات العامة، وشركتي "سوخوي" و"ميغ"، والشركة الحكومية الكبرى "روستيخ" وغيرها.

وتشمل قائمة العقوبات أيضا بنك روسيا و VEB و"بروم سفياز بنك".

بالإضافة إلى ذلك، فرضت طوكيو حظرا على تصدير المنتجات ذات الاستخدام العام، والتي يمكن أن يساهم توريدها في نمو الإمكانات العسكرية لروسيا، لاسيما أشباه النواقل.

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