الخارجية الايرانية: سفارتنا في كييف تواصل نشاطاتها

العالم - ايران

وأصدرت إدارة العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية مساء الاثنين ، 28 شباط/ فبراير ، بيانًا أكدت استمرار سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كييف ، معربةً عن الأسف حيال بعض الانباء التي تتردد على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونفى البيان صحة ماتردد عن إغلاق السفارة الإيرانية في كييف ، موضحاً: إن السفارة تواصل العمل في ظل الوضع الحالي في أوكرانيا وتتابع أوضاع المواطنين الإيرانيين.

كما أعلنت وزارة الخارجية إطلاق أول رحلة خاصة من طهران إلى وارسو وعودة الدفعة الأولى من الرعايا الإيرانيين إلى طهران خلال الساعات القليلة القادمة.