اليوم السادس للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

العالم - روسيا

وأفاد المكتب الصحفي للقوات البحرية الأوكرانية بأن بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا نقلت لأوكرانيا 70 طائرة حربية قد تكون مرابطة في المطارات البولندية. وكتب المكتب في صفحته على "فيسبوك"، اليوم الثلاثاء: "70 طائرة للجيش الأوكراني! ينقل شركاؤنا إلينا طائرات من طراز "ميغ-29" و"سو-25"! وعند الحاجة من الممكن أن تكون مرابطة في المطارات البولندية التي سينفذ الطيارون الأوكرانيون مهامهم القتالية منها". وأضاف أن بلغاريا تنقل لأوكرانيا 16 مقاتلة من طراز "ميغ-29" و14 طائرة هجومية من طراز "سو-25" فيما تنقل بولندا 28 مقاتلة من طراز "ميغ-29" وسلوفاكيا – 12 مقاتلة من طراز "ميغ-29". أفاد رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، سابقا، بأن وزراء خارجية بلدان الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تقديم الأسلحة الفتاكة بقيمة 450 مليون يورو لأوكرانيا. وإضافة إلى ذلك أعلن بوريل أن الاتحاد الأوروبي سينقل إلى أوكرانيا طائرات حربية.

6:39- زارة الدفاع الأوكرانية تقول إن سلاح الجو الأوكراني أسقط مقاتلتين روسيتين صباح اليوم في محيط العاصمة كييف

5:18- وزارة الدفاع الأوكرانية تقول إن قوات روسية بدأت هجوما جنوب البلاد في خيرسون وتتقدم باتجاه ميكولاييف

3:57- الرئيس الأوكراني يؤكد أن المفاوضات مع روسيا لم تحقق النتائج المرجوة بالنسبة لأوكرانيا

3:54- الاتحاد الروسي لكرة القدم يعرب عن رفضه لعقوبات الفيفا ويقول إنه سيطعن فيها لدى محكمة التحكيم الرياضية

3:50- الفيفا يحظر المنتخب الروسي من المنافسات الدولية مما سيؤدي إلى إخراجه من التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

2:08- الرئيس الأوكراني يحرض مجلس الأمن الدولي على روسيا ويدعو إلى عدم عضويتها فيه

2:06- الرئيس الأوكراني: لابد من فرض منطقة حظر طيران على الطائرات والمروحيات والصواريخ الروسية

دعا الرئيسُ الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فرضِ حظرٍ دولي على الطائرات والسفنِ الروسية. وقالَ زيلينسكي إنّ الوقتَ قد حانَ للنظر في فرضِ منطقةِ حظرِ طيرانٍ للصواريخ والطائراتِ والمروحياتِ الروسية، ودعا المجتمعَ الدولي الى إغلاقِ جميعِ الموانئ والقنوات والمطارات بوجهِ روسيا على خلفيةِ قصفِها مدينةَ خاركيف الأوكرانية. وأضافَ زيلينسكي أنّ موسكو شنتْ ستاً وخمسين ضربةً صاروخية، وأطلقتْ مئةً وثلاثةَ عشَر صاروخَ كروز على أوكرانيا في الأيام الخمسة الماضية.

1:17- رويترز: كندا تتضامن مع أوكرانيا وتقرر تزويدها بالأسلحة المضادة للدبابات

1:13- موسكو تعتبر قرار واشنطن طرد دبلوماسيين روس تصرفا عدائيا

1:14- مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: إن الغزو الأكبر والأشرس بعد الحرب العالمية الثانية ما افتعله بوتين الآن

0:04- غراندي: العاملون في الحقل الإنساني كانوا أكثر شجاعة وأدوا دورهم الإنساني بشكل جيد

0:03- غراندي: علينا أن نجهز أنفسنا لاستقبال 4 ملائين لاجئ أوكراني قريبا

0:01- غراندي: يؤسفنا أن نقول لم يحد أطراف النزاع من هجماتهم وهذا ما قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع اللاجئين أكثر



أكدَ مندوبُ روسيا لدى مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبنزيا أنّ موسكو لن تسمحَ بانضمامِ اوكرانيا الى حلف الناتو، معتبراً ذلك تهديداً وجودياً لبلادِه. وخلالَ مؤتمرٍ صِحافي قالَ فاسيلي إنّ موسكو لم تعلنْ الحربَ على اوكرانيا، وإنّ ما تقومُ به هو عمليةٌ عسكريةٌ خاصة. ونددَ فاسيلي بقرارِ واشنطن طردَ اثني عشَر دبلوماسياً روسياً من الولايات المتحدة، واعتَبرَ القرارَ انتهاكاً صارخاً لاتفاقيةِ الأممِ المتحدة التي وقّعتْها الولاياتُ المتحدة بصفتِها الدولةَ المُضيفة.كما نددَ السفيرُ الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف بالخطوة.

استضافتْ المنطقةُ الحدودية بين أوكرانيا وبيلاروسيا أمس الثلاثاء مفاوضاتٍ روسيةً اوكرانية انتهتْ دونَ التوصل الى نتائج، حيثُ قالتْ كييف إنّ المفاوضات لم تُحقِّقْ النتائجَ المرجوّة. أمّا الدولُ الاوروبية فقد فرضتْ مجموعةً جديدة من العقوبات على موسكو وسْطَ استمرارِ ضخِ الأسلحة لأوكرانيا.

هذا وأعلنَ وزيرُ الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أنّ بلادَه ستمنعُ السفنَ الحربية لـلدول المشاطئة وغيرِ المشاطئة للبحر الأسود من عبورِ مضيقي البوسفور والدردنيل. وقالَ تشاوش أوغلو إنّ أنقرة أخطرتْ جميعَ الدول المشاطئة وغيرِ المشاطئة للبحر الأسود بعدمِ إرسالِ سفنِها الحربية عبرَ مضائقِها، مشدداً على التزامِ بلادِه بما تنصُ عليه اتفاقيةُ مونترو والتي تمنحُ تركيا حقَ التحكم بعبورِ هذين المضيقين.