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الامن القومي الايرانية: رفع الحظر والحفاظ على قدراتنا النووية خطوط حمراء

الامن القومي الايرانية: رفع الحظر والحفاظ على قدراتنا النووية خطوط حمراء
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

عدّ رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الايرانية وحيد جلال زادة المصالح الاقتصادية ورفع الحظر والحفاظ على المكتسبات النووية خطوط حمراء لايمكن تجاوزها.

العالم - ايران

وقال جلال زاده، في تصريح صحفي يوم الاثنين: إن تحديد مهلة للتوصل الى اتفاق لاتشكل خطا احمر.

واشار الى اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مع وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان اليوم الاثنين، موضحاً: إننا نجتاز منعطفا مهما في المفاوضات حاليا وينبغي اتخاذ قرار مهم.

ووصف ايضاحات وزير الخارجية التي قدمها لأعضاء اللجنة بالصادقة والبناءة والطيبة.

ولفت الى ان المجلس والحكومة يشعران بذات الهواجس حيال أهداف المفاوضات.

ولفت الى ان النواب يضطلعون بمسؤولياتهم حيال رصد المفاوضات والاستماع الى التقارير ذات الصلة واتخاذ المواقف الضرورية عند ملاحظة أي ابتعاد احتمالي عن مصالح الشعب.

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