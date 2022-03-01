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بالوثيقة.. جمع تواقيع نيابية لإعادة نظام البديل في الجيش العراقي

بالوثيقة.. جمع تواقيع نيابية لإعادة نظام البديل في الجيش العراقي
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

جمع 20 من أعضاء مجلس النواب العراقي تواقيعهم لإعادة نظام البديل للجيش العراقي والقوات الأمنية.

العالم - العراق

وحسب "الفرات نيوز" كان الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، نفى الأحد، صدور أي قرار يتعلق بنظام البديل في الجيش، وقال، إن " ما يتداول في وسائل إعلام من مقطع فيديوي يتعلق بنظام البديل يعود لعام 2020، ولا يوجد أي قرار جديد حتى الآن يتعلق بنظام البديل".

وتعهد وزير الدفاع جمعة عناد في 27 كانون الثاني الماضي بأنه "سيبذل قصارى جهده بشأن موضوع البديل في سبيل مساعدة المقاتلين لتحقيق ذلك".

يذكر ان وزارة الدفاع في الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قررت في شهر آذار 2020 العمل بنظام البديل لنصف افراد الجيش للحد من تفشي فيروس كورونا في صفوفهم.

و"نظام البديل" هو نظام إجازات يتبعه الجيش، فإذا كانت الوحدة العسكرية تعدادها 40 جندياً، فإن 20 منهم يقضون إجازة 10 أو 15 يوما، قبل أن يلتحقوا مجدداً ويذهب زملاؤهم لقضاء الإجازة وهكذا.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي قد أصدر قرارا بإيقاف العمل بنظام البديل بهدف كشف "الجنود الفضائيين" أي الوهميين في الجيش العراقي وبقية صنوف القوات المسلحة.

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