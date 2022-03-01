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زيلينسكي يعفي المرتزقة الأجانب الراغبين في القتال ضد روسيا من تأشيرات الدخول

زيلينسكي يعفي المرتزقة الأجانب الراغبين في القتال ضد روسيا من تأشيرات الدخول
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٦ بتوقيت غرينتش

قرر فلاديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، وفق مرسوم بإعفاء الأجانب "المرتزقة" الذين يصلون إلى البلاد للمشاركة في القتال إلى جانب كييف ضد روسيا من تأشيرات الدخول.

العالم - الأزمة الأوكرانية

وجاء في المرسوم الذي أصدره زيلينسكي، "اعتبارا من 1 مارس/آذار، وطيلة فترة الحرب أو حتى يتخذ قرارا آخر بهذا الصدد، تطبيق نظام الدخول بدون تأشيرة للأجانب الراغبين في الانضمام إلى فيلق الدفاع الإقليمي الأممي".

وقال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن "الأجانب الذين يرغبون في الدفاع عن أوكرانيا في إطار فيلق الدفاع الإقليمي الأممي، يمكنهم مراجعة سفارات أوكرانيا في بلدان إقامتهم".

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها الخاصة لحماية إقليم دونباس وسط تصعيد غير مسبوق للعقوبات الغربية ضد موسكو.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا. وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.

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