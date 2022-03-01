خبير يكشف لماذا لا يدخل بوتين كييف رغم انه دمر الجيش الاوكراني؟

خاص بالعالم

وقال جابر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان التحريض الامريكي على روسيا لم يكن يسمح لبوتين بان يتراجع عن تهديده، فهو خطط وحشد ونفذ هجومه براً وجواً، مشيراً الى انه من الذين توقعوا بان بوتين سيقوم بالغزو او بالحرب على اوكرانيا في الثلث الاخير من الشهر الجاري، اي من 20 فبراير الى 15 مارس، باعتبار ان هذه الفترة سيكون الجليد قد غطى كل الارض للحدود الشرقية الاوكرانية، ومن الناحية العسكرية، يصبح من السهولة بان تتقدم الدبابات بدلاً من ان تغرق في المستنقعات.

واوضح جابر، أن الروس قالوا من انهم يستطعيون خلال 72 ساعة تدمير البنى التحتية للجيش الاوكراني خلال هجماتهم الجوية بالصواريخ والطائرات، وهذا ما قد تم بالفعل، فعلى مدى خمسة ايام تم تدمير 1200 هدف للبنى التحتية للجيش الاوكراني، بما فيها قصف المطارات ومراكز الرادارات والاتصالات ومراكز الطاقة للجيش، وقطع الاتصال والتواصل بين وحدات الجيش الاوكراني.

ولفت جابر الى ان الهجوم على اوكرانيا تم من ثلاث محاور براً ووصل الجيش الروسي بسرعة قياسية الى اهدافه في خاركيف وكييف، واعتبر ان الرئيس بوتين لم يدخل كييف لحد الان ضمن خطة مدروسة بأن لا يدخل في حرب شوارع وحرب عصابات، لانه عادة التاريخ والعلم العسكري يقول بان اي جيش مهما كانت قوته اذا دخل في حرب شوارع فانه سيقع في كمائن.

واضاف جابر، ان بوتين لا يبدي بأنه في عجلة من امره في دخول كييف، ولا يعتبر ذلك اخفاقاً بل انه يخطط بان يطوق ويحاصر ويقصف باستمرار البنى التحتية للجيش الاوكراني حتى يتفكك، وحينما يدخل كييف تكون مدينة مفتوحة بدون خسائر وبدون الحاق الاذى بالسكان، فيما اعلنت موسكو بانها فتحت طريقا آمنا للمدنيين على الحدود للراغبين في المغادرة من كييف.

واكد جابر ان الغرب يعاني من تخبط ازاء الازمة الاوكرانية وهُزم سياسياً في حرب اوكرانيا، مشدداً على ان امريكا ولا الغرب ولا الناتو بامكانهم شن حرب بشكل منفرد للتصدي للهجوم روسيا.