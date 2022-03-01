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أستراليا ستمول توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا

أستراليا ستمول توفير أسلحة فتاكة لأوكرانيا
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٠ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، يوم الثلاثاء، إن أستراليا خصصت 70 مليون دولار أسترالي (50 مليون دولار)، لتمويل توفير أسلحة دفاعية فتاكة لأوكرانيا تشمل صواريخ وذخيرة.

العالم - أسيا و الباسفيك

تغير موقف أستراليا عن الأسبوع الماضي، عندما قالت إنها ستمول فقط المساعدة الفنية العسكرية.

وقال موريسون للصحفيين يوم الثلاثاء، إن غالبية تمويل الأسلحة الجديدة لأوكرانيا سيكون في فئة الأسلحة الفتاكة.

وقال "نتحدث عن الصواريخ.. نتحدث عن الذخيرة.. نتحدث عن دعمهم في دفاعهم عن وطنهم في أوكرانيا.. وسنفعل ذلك بالشراكة مع حلف شمال الأطلسي".

وقال إن الأسلحة سيتم تسليمها بسرعة، لكنه لم يكشف عن الكيفية.

كما حث موريسون الأستراليين على عدم السفر للانضمام إلى ميليشيات أوكرانية في القتال ضد الجيش الروسي، قائلا إن الموقف القانوني للمقاتلين المدنيين الأجانب غير واضح.

وقال "لا تفعلوا ذلك".

وقال إن أستراليا ستخصص دعما إنسانيا بقيمة 35 مليون دولار أسترالي لمنظمات دولية تساعد في توفير ملاجئ وغذاء ورعاية طبية ومياه وتعليم للأوكرانيين.

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