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شاهد..العراقيون يحيون ذكرى المبعث النبوي الشريف

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

الـ27 من شهر رجب ذكرى بعثة الرسول الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم حيث يجتمع المسلمون هنا سنويا بجوار مرقد امير المومنين الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام لإحياء هذه المناسبة العطرة.

العالم - مراسلون

هكذا بدأت الاجواء في الصحن الحيدري الشريف في النجف الاشرف أجواء روحانية و ايمانية حشود المؤمنين احيوا ليلة ذكرى المبعث النبوي الشريف باقامة مراسم الزيارة والدعاء في ضريح ابن عم الرسول ووصيه الامام علي ابن ابي طالب "عليه السلام".

احتفالات بمراسم خاصة اقيمت هنا في العتبة العلوية المقدسة، من قبل الزائرين الذين جاءوا لإحياء هذه الليلة المباركة والتأكيد على السير على النهج المحمدي العلوي الشريف.

هذا ورفع الزائرون ايديهم بالدعاء لله عزوجل في هذه اللية المباركة بأن يجمع كلمة الاسلام و المسلمين والسير على نهج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعيدا عن الفتن التي تحاول شق وحدة الصف الاسلامي أو عبر دعوات التكفير والارهاب والتطبيع.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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