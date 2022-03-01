شاهد..العراقيون يحيون ذكرى المبعث النبوي الشريف

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هكذا بدأت الاجواء في الصحن الحيدري الشريف في النجف الاشرف أجواء روحانية و ايمانية حشود المؤمنين احيوا ليلة ذكرى المبعث النبوي الشريف باقامة مراسم الزيارة والدعاء في ضريح ابن عم الرسول ووصيه الامام علي ابن ابي طالب "عليه السلام".



احتفالات بمراسم خاصة اقيمت هنا في العتبة العلوية المقدسة، من قبل الزائرين الذين جاءوا لإحياء هذه الليلة المباركة والتأكيد على السير على النهج المحمدي العلوي الشريف.



هذا ورفع الزائرون ايديهم بالدعاء لله عزوجل في هذه اللية المباركة بأن يجمع كلمة الاسلام و المسلمين والسير على نهج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بعيدا عن الفتن التي تحاول شق وحدة الصف الاسلامي أو عبر دعوات التكفير والارهاب والتطبيع.

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