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إندونيسيا تدعو سورية للمشاركة في المنتدى البرلماني الدولي في آذار المقبل

إندونيسيا تدعو سورية للمشاركة في المنتدى البرلماني الدولي في آذار المقبل
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

بحثت لجنة الصداقة السورية الإندونيسية في مجلس الشعب السوري مع سفير جمهورية إندونيسيا في دمشق “واجد فوزي” سبل تطوير وتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين بما يحقق مصلحة شعبيهما.

العالم - سوريا

وأكد رئيس وأعضاء اللجنة أهمية مواصلة العمل على تبادل الخبرات على المستوى البرلماني وتعميق التعاون في المجالات الاقتصادية والتعليمية مثمنين مواقف جمهورية إندونيسيا الداعمة لسورية وشعبها في مواجهة الحرب الإرهابية الظالمة المفروضة عليها منذ أكثر من 10 سنوات.

من جهته أكد السفير فوزي أن بلاده تحترم استقلالية الدول وسيادتها وأن السفارة تعمل على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين من خلال اللقاء مع رجال أعمال سوريين وبحث الحلول لتجاوز العقبات والظروف التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري الذي تراجع مؤخراً بسبب جائحة كورونا.

وقدم السفير فوزي نسخة عن بطاقة دعوة من البرلمان الإندونيسي إلى رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ للمشاركة في المنتدى البرلماني الدولي المقام في إندونيسيا خلال الفترة الممتدة بين 20 و21 آذار المقبل.

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إندونيسيا تدعو سورية للمشاركة في المنتدى البرلماني الدولي في آذار المقبل