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رويترز عن حاكم اقليمي اوكراني: مقتل أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا في قصف روسي لبلدة أوختيركا

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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