ماوراء اصرار الإحتلال على اقتلاع اهالي حي الشيخ جراح؟

العالم - انقلاب الصورة

يدعم المستوطنين الصهاينة في اعتداءاتهم النكرة ضد اهالي حي الشيخ جراح حكومة وجنود الاحتلال الاسرائيلي والكنيست، وكل العالم يصمت امام هذه العنجهية والاعتداءات المستمرة، وحي الشيخ جراج يواجه بالحم الحي كل ما يقوم به قطاعن المستوطنين.

وتقف في وجه الاستفزازات الاسرائيلية عائلة سالم مدافعة عن بيتها وحيدة امام العشرات من المستوطنين بقيادة عضو الكنسيت المتطرف، الذي افتتح مكتبه في مدخل الحي.

ويرى مراقبون ان حي الشيخ جراح اصبح رمز الصمود بعد القدس المحتلة وبعد سقوطه بيد المحتل تنتهي القدس ومن هذا المنطق يصر العدو الصهيوني على اقتلاع اهالي الشيخ جراح من ارضهم.

الصهاينة يصرون على اقتلاع اهالي حي الشيخ جراح من ارضهم واهالي الحي يمارسون كل انواع البطولة في المواجه ضد العدو فهل تخلص المعادلة الى ما حدث في العام الماضي الى معركة يكون النزال فيها لصالح الفلسطنيين والمقاومة الفلسطينية كما حدث في عام 2021 ويكون رمز هذه المعركة حي الشيخ جراح.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6067208