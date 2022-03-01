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فعاليات حزب الله الشبابية في جنوب لبنان بمناسبة المبعث النبوي الشريف

فعاليات حزب الله الشبابية في جنوب لبنان بمناسبة المبعث النبوي الشريف
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

عرض حزب الله في بيان لأنشطة اليوم الثاني من المبادرة الشبابية التطوعية (على حب محمد ) في تعمير عين الحلوة، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، وذكرى المبعث النبوي الشريف.

العالم - لبنان

حيث نظمت الفرق التطوعية المشاركة، الأنشطة التالية: ورشة عن الوقاية من مخاطر الإنترنت في حضور 24 مشاركا، ورشة تصوير ومونتاج على الكاميرا والهاتف جمعت 31 مشاركة، مضيف الجار قبل الدار شارك فيها 120 مشاركا ومشاركة، لقاء حواري عن الأسرة في المجتمع مع فضيلة الشيخ قاسم الجرمقي حضرها 70 مشاركا ومشاركة، ورشة صيانة الجدران تمهيدا لطليها بواسطة 20 متطوعا، حملة نظافة في الشوارع شارك فيها 20 متطوعا.
وختم البيان: لاقت تلك الأنشطة ترحيبا حارا من الأهالي الذين توجهوا بالشكر لقيادة حزب الله على هذه الالتفاتة لمنطقتهم وتستمر المبادرة في أنشطتها يوميا حتى الأحد السادس من آذار الجاري.

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