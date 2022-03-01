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باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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آية الله السيد علي خامنئي: يجب ان نمر على عبر ودروس البعثة الشريفة
آية الله السيد علي خامنئي: الرسول الاكرم كافح الجاهلية وان الكثير من تلك الرذائل التي كانت رائجة عادت في العصر التمدن الغربي بشكل ممنهج
آية الله السيد علي خامنئي: المراد من هذه الجاهلية هي الاخلاق الرذيلة والسلوكيات العنيفة وقتل الضعفاء والرذيلة وان البعثة واجهت هذه الجاهلية
آية الله السيد علي خامنئي: اهم الشعارات للرسول الاكرم في موضوع البعثة هي مواجهة الجاهلية وفي القران الكريم تم تقبيح الجاهلية
آية الله السيد علي خامنئي: تحققت الثورة الاسلامية بفضل الله واخرجت الشعب من السكون الى الحركة ووضعت الشعب الايراني في مقدمة انظار العالم
آية الله السيد علي خامنئي: اميركا وبريطانيا والاتحاد السوفياتي السابق دعموا النظام البهلوي
آية الله السيد علي خامنئي: الباري تعالى تفضل على الشعب الايراني واهداهم هذه التجربة وهي اجتثاث جذور السلطنة في البلاد
آية الله السيد علي خامنئي: نحن اليوم يمكننا ان نستلهم العبر من البعثة النبوية التي تمثل بشارة لكافة المسلمين
آية الله السيد علي خامنئي: الرسول الاكرم صنع من هؤلاء الناس امة متحدة
آية الله السيد علي خامنئي: بعثة الرسول الاكرم حققت امرا كان يعتبر مستحيلا وهو انه جعل من ابناء الجاهلية امة تتمتع بالفضيلة
كلمة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٠ بتوقيت غرينتش
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