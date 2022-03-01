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آية الله السيد علي خامنئي : ابارك هذا العيد السعيد لكافة الامة الاسلامية وللشعب الايراني العزيز وكافة احرار العالم

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

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