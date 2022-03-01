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إحصائية رسمية عن عدد العراقيين العالقين في أوكرانيا وتحرك عاجل لإجلائهم

إحصائية رسمية عن عدد العراقيين العالقين في أوكرانيا وتحرك عاجل لإجلائهم
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن وجود أكـثـر مـن خـمـسـة آلاف عـراقـي عـالـق داخـل الأراضـي الأوكرانية، يجري التواصل معهم بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

العالم - العراق

وقــال المـتـحـدث بـاسـم الـــوزارة عـلـي عـبـاس جـهـاكـيـر، إن "الـــــوزارة تـعـمـل بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتسوية أوضاع الـجـالـيـة الـعـراقـيـة المـتـواجـدة عـلـى الأراضــي الأوكــرانــيــة".

وأوضـــح أن "عـــدد الـعـراقـيـين المقيمين بشكل شرعي في أوكرانيا يبلغ 5 آلاف و535 "، مشيرا إلى أن "الوزارة لم تتخذ حتى الآن أي إجــراء حقيقي لإعـادتـهـم إلى البلاد أو نقلهم إلى بلدان مجاورة لأوكرانيا".

ولـفـت جـهـاكـيـر إلــى "وجــود تنسيق عاجل مـن قـبـل وزارة الـخـارجـيـة مـع القنصليات والـسـفـارة الـعـراقـيـة فـي أوكـرانـيـا مـن أجـل التكفل بنقلهم، حيث تم توجيه نداء لهم من قـبـل المـكـاتـب الـتـابـعـة لـلـسـفـارة الـعـراقـيـة في كييف".

وفيما يخص العراقيين المقيمين بشكل غير شــرعــي عـلـى حـــدود بـيـلاروسـيـا وبـولـنـدا وليتوانيا، لفت جهاكير إلـى "إعــادة نحو 4 آلاف مهاجر، والعدد المتبقي يتراوح بين 3 ـ 4 آلاف مازالوا يقيمون في مخيمات بأماكن متفرقة من بولندا، حيث رفض أغلبهم العودة إلــى الـوطـن بـعـد إجـــراء مـقـابـلات مـبـاشـرة معهم من قبل اللجان المختصة بالوزارة".

وحـــددت وزارة الـخـارجـيـة ضـمـن موقعها الإلكتروني مؤخرا أرقاما ساخنة للتواصل والتنسيق مـع الجالية الـعـراقـيـة بغية تأمين التواصل معهم فـي أوكـرانـيـا فـي ظـل الأزمـة الـراهـنـة، لاسـيـمـا المـتـواجـدون عـلـى الـحـدود الــدولــيـة بــين أوكــرانــيــا وبــولــنــدا وهـنـغـاريـا أي طارئ والإبلاغ عن أماكن تواجدهم. ورومانيا، وكذلك تقديم الدعم في حال حدوث.

وأصـبـحـت الأوضـــاع الأمـنـيـة فــي أوكـرانـيـا تــشــكــل خــطــرا عــلــى مــواطــنــي الــجــالــيــات المتواجدة على أراضيها ومن ضمنها الجالية العراقية فـي ظـل شـدة المـعـارك الحاصلة مع القوات الروسية.

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