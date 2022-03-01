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قائد الثورة : بعثة النبي الاكرم (ص) تمثل هدية لكافة ابناء البشر

قائد الثورة : بعثة النبي الاكرم (ص) تمثل هدية لكافة ابناء البشر
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

هنا قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي الامة الاسلامية والشعب الايراني وكافة احرار العالم بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف مضيفا ان بعثة النبي الاكرم ص تمثل هدية لكافة ابناء البشر .

العالم - ايران

وفي كلمته بالمناسبة اليوم الثلاثاء قال آية الله السيد علي خامنئي ان بعثة الرسول الاكرم حققت امرا كان يعتبر مستحيلا وهو انه جعل من ابناء الجاهلية امة تتمتع بالفضيلة .

وتابع قائلا : نحن اليوم يمكننا ان نستلهم العبر من البعثة النبوية التي تمثل بشارة لكافة المسلمين ، الباري تعالى تفضل على الشعب الايراني واهداهم هذه التجربة وهي اجتثاث جذور السلطنة في البلاد .

واعتبر ان الثورة الاسلامية تحققت بفضل الله رغم ان اميركا وبريطانيا والاتحاد السوفياتي السابق دعموا النظام البهلوي، واخرجت الشعب من السكون الى الحركة ووضعت الشعب الايراني في مقدمة انظار العالم .

يتبع ..

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