قائد الثورة : بعثة النبي الاكرم (ص) تمثل هدية لكافة ابناء البشر

العالم - ايران

وفي كلمته بالمناسبة اليوم الثلاثاء قال آية الله السيد علي خامنئي ان بعثة الرسول الاكرم حققت امرا كان يعتبر مستحيلا وهو انه جعل من ابناء الجاهلية امة تتمتع بالفضيلة .

وتابع قائلا : نحن اليوم يمكننا ان نستلهم العبر من البعثة النبوية التي تمثل بشارة لكافة المسلمين ، الباري تعالى تفضل على الشعب الايراني واهداهم هذه التجربة وهي اجتثاث جذور السلطنة في البلاد .

واعتبر ان الثورة الاسلامية تحققت بفضل الله رغم ان اميركا وبريطانيا والاتحاد السوفياتي السابق دعموا النظام البهلوي، واخرجت الشعب من السكون الى الحركة ووضعت الشعب الايراني في مقدمة انظار العالم .



يتبع ..