المسلمون يحيون ذكرى المبعث النبوي الشريف في مرقد الامام الرضا(س)

العالم - مراسلون

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية في مدينة مشهد المقدسة، بأن جموع من الزوار توافدوا الى مرقد الامام على ابن موسى الرضا سلام الله عليه حفيد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للاحتفال بالمناسبة العطرة الطاهرة مبعث النبوي الشريف.

وقال مراسلنا، إن الزوار من داخل مدينة مشهد ومن خارجها، حضروا منذ الساعات الاولى من اليوم الثلاثاء الى مرقد الامام على ابن موسى الرضا سلام الله عليه للمشاركة في الاحتفالية التي تقام في العتبة الرضوية الشريفة.

واضاف، أن الاحتفالية والفعاليات تتنوع مابين محاضرات دينية واناشيد والقاء للشعر، مشيرا الى ان كل هذه الفعاليات تتركز على سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتبيين دين الاسلام المحمدي الاصيل.

واوضح مراسلنا، ان هذه الاحتفالية لم تقتصر على الايرانيين فقط، انما يشارك فيها العديد من الزوار من الدول العربية والهند والباكستان وهذه الاحتفالية تقام باللغة العربية والاردو، بالاضافة الى اقامة احتفالية خاصة بالزوار الاذربيجانيين.

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