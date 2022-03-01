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ترکیا
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باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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آية الله السيد علي خامنئي: لثمان سنوات عاش الشعب اليمني تحت القصف الظالم وان الغرب دعم التحالف هناك بشكل علني
آية الله السيد علي خامنئي: لماذا تنهب اميركا النفط من سوريا وتنهب المال الوطني لافغانستان وتدعم جرائم الصهاينة وتدافع عنها وعن خلق الازمات
آية الله السيد علي خامنئي: بعثة الرسول الاكرم حققت امرا كان يعتبر مستحيلا وهو انه جعل من ابناء الجاهلية امة تتمتع بالفضيلة
آية الله السيد علي خامنئي : بعثة النبي الاكرم ص تمثل هدية لكافة ابناء البشر
آية الله السيد علي خامنئي: في فترة الدفاع المقدس شاهدنا ان الشعب هو الذي دخل الساحة رغم ان كل القوى العالمية دعمت صدام
آية الله السيد علي خامنئي: الدرس الثاني هو ان الشعب اهم سند وداعم للحكومات واذا ما دخل الشعب فان اوضاع الحكومة الاوكرانية لم تكن بهذا الشكل
آية الله السيد علي خامنئي: الدرس الثاني هو ان الشعب اهم سند وداعم للحكومات واذا ما دخل الشعب فان اوضاع الحكومة الاوكرانية لم تكن بهذا الشكل
آية الله السيد علي خامنئي: يجب تقوية اسس ودعائم النظام الاسلامي ونوسع انجازاته
آية الله السيد علي خامنئي: لايمكننا ان ندعي باننا بلغنا اهدافنا امام هذه الاهداف الكبرى ونحن في وسط الطريق وهناك فاصلة تفصلنا مع الاهداف
آية الله السيد علي خامنئي: يجب تقوية اسس ودعائم النظام الاسلامي ونوسع انجازاته
آية الله السيد علي خامنئي: في فترة الدفاع المقدس شاهدنا ان الشعب هو الذي دخل الساحة رغم ان كل القوى العالمية دعمت صدام
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش
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