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آية الله السيد علي خامنئي: لماذا تنهب اميركا النفط من سوريا وتنهب المال الوطني لافغانستان وتدعم جرائم الصهاينة وتدافع عنها وعن خلق الازمات

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

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