الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢
٠٩:٥٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الاتحاد الدولي للتزلج يمنع مشاركة الرياضيين الروس بمسابقاته

الاتحاد الدولي للتزلج يمنع مشاركة الرياضيين الروس بمسابقاته
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

منع الاتحاد الدولي للتزلج الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات التي يشرف عليها.

العالم - أوروبا

نشر الاتحاد الدولي للتزلج (ISU) بيانًا على موقعه على الإنترنت يمنع الرياضيين الروس والبيلاروسيين من المشاركة في المسابقات تحت رعاية المنظمة.

وجاء في البيان: "بناء على توصيات اللجنة الأولمبية الدولية، تحظر وحدة ISU المتزلجين على الجليد من روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في المسابقات الدولية، بما في ذلك بطولات العالم والبطولات الأخرى تحت رعاية المنظمة، حتى إشعار آخر. القرار ساري المفعول على الفور. تنطبق نفس العقوبات على موظفين من روسيا وبيلاروسيا".

هذا وعلق مجلس الاتحاد الدولي لهوكي IIHF)، يوم الاثنين، مشاركة منتخبات روسيا وبيلاروسيا في المباريات الدولية لفترة غير محددة.

كما استبعد الاتحاد الدولي للهوكي منتخب روسيا للهوكي لفئة الرجال من المشاركة في منافسات كأس العالم بفنلندا لعام 2022.

وحرم الاتحاد الدولي للهوكي، روسيا من حق استضافة بطولة العالم للشباب في عام 2023.

وأعلن الاتحادان (الفيفا) و(اليويفا) لكرة القدم في بيان مشترك، يوم الاثنين، عن إيقاف منتخبات وأندية روسيا من جميع بطولاتهما لحين إشعار آخر.

وكشف بيان للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن الاتحادين قررا أن "كل الفرق الروسية، سواء على المستوى الوطني أو الأندية" سيتم منعها من المشاركة في بطولاتهما حتى إشعار آخر.

وأشار البيان إلى أن "أسرة كرة القدم متحدة وتتضامن بشكل كامل مع الشعب المتضرر في أوكرانيا".

وسيشمل الإيقاف كافة المنتخبات الوطنية الروسية وقد يؤثر على منتخب السيدات الذي من المقرر مشاركته في بطولة أوروبا 2022 في إنجلترا في يوليو/ تموز المقبل.

روابط ذات صلة

سفارة روسيا في المكسيك: الاتحاد الأوروبي ينتهك حرية الصحافة بملاحقته لـ RT و Sputnik

زيلينسكي يعفي المرتزقة الأجانب الراغبين في القتال ضد روسيا من تأشيرات الدخول

البيت الأبيض يرد على اقتراح أوكرانيا حول فرض منطقة لحظر طيران روسيا

اليابان تفرض عقوبات اضافية على روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السيد نصر الله: كان الشهيد عباس الموسوي يؤمن بحاجة الأمة لقائد فقيه

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب غينيا الجديدة

من أبو تريكة إلى منتخب روسيا.. الرياضة وسياسة الكيل بمكيالين

الاتحاد الدولي للتزلج يمنع مشاركة الرياضيين الروس بمسابقاته

الصين ترحب ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتأمل باستمرارها

أبوتريكة يهاجم الفيفا بعد موقفها مع المنتخبات والأندية الروسية