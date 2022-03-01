سوريا.. وفاة 11شخصاً جراء حريق بدمشق

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وقالت الوزارة إن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الحريـق.

وفي بيان لوزارة الصحة أكدت أنه ورد بلاغ إلى منظومة الإسعاف المركزية في وزارة الصحة من قبل نقطة الإسعاف المتواجدة في ساحة السبع بحرات عن نشوب حريق في بناء “مول لاميرادا” بشارع الحمراء وأنه تمت الاستجابة بشكل فوري وإرسال 4 سيارات إسعاف لتقديم المساعدات الطبية اللازمة ونقل عدد من الأشخاص إلى مشاف قريبة لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة.

وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف التابعة للوزارة ما زالت في المكان لمؤازرة فرق الإطفاء والدفاع المدني حتى الانتهاء من عمليات التبريد.

بدوره العميد علي حسن معاون قائد فوج إطفاء دمشق قال في تصريح لـ سانا.. إن عناصر فوج إطفاء دمشق أخمدوا الحريق وتجري حالياً عمليات التبريد لافتاً إلى أن أربعة مراكز من فوج إطفاء دمشق إضافة إلى عناصر الدفاع المدني توجهوا إلى مكان الحريق فور اندلاعه.

من جهته أوضح محافظ دمشق عادل العلبي أن الحريق نشب فجر اليوم وعلى الفور توجه عناصر من فوج إطفاء دمشق والدفاع المدني وفرق طبية إلى مكان الحريق وتم إخماده.

ولفت العلبي إلى أنه يتم حالياً الكشف عن موقع البناء من أجل لحظ وجود أي أجزاء خطرة على المباني المجاورة والأملاك العامة لرفعها.