الصين ترحب ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتأمل باستمرارها

العالم - أسيا و الباسفيك

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين، في إفادة صحفية يوم الثلاثاء، إن الصين ترحب ببدء المحادثات بين روسيا وأوكرانيا وتأمل في أن تستمر هذه العملية.

وقال الدبلوماسي: "نرحب ببدء محادثات السلام بين الجانبين. ولاحظنا أن الطرفين اتفقا على عقد جولة جديدة من المفاوضات في المستقبل القريب، ونأمل أن يواصل الطرفان الحوار وعملية التفاوض".

وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط في بيلاروسيا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال في وقت سابق، إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا".

وقال زيلينسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو إن الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لم تحقق نتائج "نريدها".