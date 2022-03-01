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كلمة امين عام حركة الجهاد الاسلامي الفلسطيني زياد نخالة في مؤتمر "سيد شهدائنا فكرا وسيرة"

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

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