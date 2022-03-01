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رئيس مؤسسة الشهيد الايرانية يزور العراق للتباحث حول تعزيز التعاون

رئيس مؤسسة الشهيد الايرانية يزور العراق للتباحث حول تعزيز التعاون
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

وصل رئيس مؤسسة الشهيد الايرانية أمير حسين قاضي زادة هاشمي الى بغداد للتباحث مع رئيس مؤسسة الشهداء العراقية حول توطيد العلاقات وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجانبين .

العالم - ايران

وفور وصول أمیر حسین قاضی‌ زادة هاشمي الى بغداد زار موقع استشهاد القائد الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وأكد على ضرورة متابعة ملف اغتيالهما ومقاضاة الضالعين بهذه الجريمة النكراء.

وعدّ قاضي زاده هاشمي، في تصريح صحفي، أن اهداف زيارته لبغداد تتمثل بعقد اجتماعات مع المسؤولين العراقيين وابلاغ تحيات الرئيس ابراهيم رئيسي الى المسؤولين في هذا البلد وتعزيز التعاون مع مؤسسة الشهداء في العراق على مختلف الصعد العلاجية والصحية والتعليمية والاقتصادية والتوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين.

ولفت الى ان الجانب العراقي اقترح التباحث، في اجتماع اليوم ، حول تسهيل زيارات اسر الشهداء الى العتبات المقدسة في كلا البلدين وعلاج المعاقين العراقيين في المستشفيات الايرانية ودعوة الشركات الايرانية لبناء مجمعات سكنية لاسر الشهداء العراقيين.

ودعا رئيس مؤسسة الشهداء والمعاقين العراقيين عبد الاله النائلي، خلال لقائه قاضي زادة هاشمي، مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين الايرانية الى المشاركة في بناء مجمعات سكنية لأسر الشهداء العراقيين.

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