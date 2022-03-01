لافروف: حان وقت إعادة السلاح النووي الأمريكي من أوروبا إلى الولايات المتحدة

العالم - روسيا

وأكد لافروف إنه من غير المقبول وجود الأسلحة النووية الأمريكية على أراضي عدد من الدول الأوروبية، وحان الوقت لإعادتها إلى الولايات المتحدة.

واضاف ان دول الاتحاد الأوروبي تحاول الابتعاد عن الحوار الصادق وجها لوجه وتختار طريق العقوبات.

کما اشار لافروف ان روسيا تتوقع عقد مؤتمر معاهدة حظر الانتشار النووي.

وقال وزير الخارجية الروسي ان مأساة أوكرانيا هي نتيجة تواطؤ الرعاة الغربيين للنظام الإجرامي الذي تشكل هناك.

وأكد لافروف ان روسيا قلقة للغاية بشأن الوضع في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي أصبح نتيجة للسياسة الغربية.

كما أكد وزير الخارجية الروسي ان تحقيق الضمانات الأمنية الملزمة قانونيا من جانب دول الناتو له أهمية أساسية بالنسبة روسيا.