الطقس في سوريا.. الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

العالم - سوريا

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يستمر الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومن المتوقع أن تتكاثر الغيوم المنخفضة فوق المناطق الشمالية والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق تلك المناطق ويكون الجو مائلاً للبرودة محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية العالية والضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل أمطار متفرقة فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية ويمتد الهطل إلى المنطقة الوسطى والجزيرة خلال ساعات الليل.