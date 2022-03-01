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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
جمیع
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نبض السوشيال
خطيب زاده :اعتماد هذا القرار والأدبيات المستخدمة فيه تم تحت تأثير اعتبارات سياسية وضغط دول التحالف المعتدي ومعارضة الجهود المبذولة حاليا
متحدث الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده يرد على قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الأزمة اليمنية
رويترز: رئيس الوزراء البريطاني جونسون يقول إننا جاهزون لأزمة طويلة
أ ف ب: الكرملين يعلن انه ما زال من المبكر تقييم المحادثات بشأن نزاع أوكرانيا
السيد حسن نصرالله : اميركا لانها قوية ومتجبرة نشاهد ان الغرب يسكت على ظلمها خصوصا في افغانستان عندما تم تجميد اصول الشعب الافغاني
السيد حسن نصرالله : عندما غزت اميركا العراق ودمرت وقتلت مئات الالاف كيف تصرف العالم والان كيف يتصرف في اوكرانيا
السيد حسن نصرالله : ندعو الى متابعة معركة روسيا واوكرانيا واخذ العبرة والدروس مما يجري هناك
السيد حسن نصرالله : مايجري اليوم في معركة روسيا واوكرانيا يشغل العالم وتداعياتة ستكون كبيرة على العالم
السيد حسن نصرالله : هذا العطاء الكبير والجهاد والانجازات التاسيسية الكبيرة انجزها السيد عباس الموسوي في فترة قصيرة
السيد حسن نصرالله : السيد عباس كان يؤمن بوجوب اقامة مؤسسات من اجل خدمة الناس فعمل على تاسيس مؤسسة جهاد البناء
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 01-03-2022
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الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٢٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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