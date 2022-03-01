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خبير: امریکا تدفع الغرب للحرب ضد روسيا لهذا الغرض..

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٢ بتوقيت غرينتش

اكد عضو مركز الهدف للدراسات الاستراتيجية هيثم الخزعلي، ان هناك ازدواجية المعايير واضحة بين العالم الغربي وباقي دول العالم، وان الغرب يتحدث بالانسانية عندما تخدم مصالحه، معتبراً ان كافة الشعارات الغربية ورائها اهداف سياسية.

خاص بالعالم

وقال الخزعلي في حديث لقناة العالم خلال تغطية مباشرة لتطورات الازمة الاوكرانية في يومها السادس: ان الولايات المتحدة الامريكية تدفع الغرب للحرب ضد روسيا لاعادة اوروبا الى مظلتها خوفا من روسيا.

واوضح الخزعلي، ان الولايات المتحدة التي تتحدث عن الانسانية وعن حقوق الانسان هي من استخدمت القنبلة النووية في هيروشيما وناكازاكي وابادت مدينتين بشكل كامل بنسائها واطفالها في الحرب العالمية الثانية.

واضاف الخزعلي، ان الولايات المتحدة الامريكية نفسها غزت العراق وكانت اوكرانيا من ضمن القوات التي دخلت العراق بدون قرار من الامم المتحدة واسقطت النظام ودمرت المؤسسات العراقية واعاثت في البلاد الفساد.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق اعلاه..

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