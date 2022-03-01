الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢
١١:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..الأزمة الأوكرانية ومردودها على العالم..

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

رأى الباحث السياسي سمير ابوصالح أن الأزمة الاوكرانية إن لم يوجد لها الحل المناسب فسيكون اثرها ومردودها خطيرا جدا على العالم.

العالم - خاص بالعالم

وقال ابو صالح في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة لليوم السادس للعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، إن يمكن تسمية هذه العملية بانها حرب بين اميركا وكل قوى التحرر في العالم.

واضاف، أن هذه العملية العسكرية هي مجابهة الخير والشر في جانب الخير روسيا وكل احرار العالم وفي جانب الشر اميركا ومن يصطف معها.

وأكد ابو صالح، أن اميركا تحاول ان تضغط على الاوروبيين الذين هم اداة الحرب لمنع اية مبادرات لايجاد الحلول الدبلوماسية في اوكرانيا.

رأى ابو صالح، أن التحول في الموقف الاوروبي من مساند لاجراء الحوار الى المؤيد للعسكرة يعني ان هناك ارادة اميركية من اجل استمرار هذه الحرب.

واوضح ابو صالح، أن اميركا تريد ان تستمر الحرب وفقا لما استمرت العدوان على سوريا وهناك اخبار بشان محاولة اميركية لارسال الارهابيين الى اوكرانيا.

وبين ابو صالح، ان بعض الدول المحاذية لاوكرانيا عندما تسمح بادخال المخربين الى اوكرانيا يعني وجود خطة لحرب مطولة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

خبير: امریکا تدفع الغرب للحرب ضد روسيا لهذا الغرض..

من أبو تريكة إلى منتخب روسيا.. الرياضة وسياسة الكيل بمكيالين

الصين ترحب ببدء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتأمل باستمرارها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية السوري: القرارات المسيسة لمجلس حقوق الإنسان توفر غطاء لدول تمارس العدوان والاحتلال وتدعم الإرهاب في سورية

مصر تطالب بنزع السلاح النووي من كافة الدول

مناورات جوية "إسرائيلية" أمريكية فوق البحر الأحمر لإسقاط المسيرات

بالفيديو..الأزمة الأوكرانية ومردودها على العالم..

حماس تدعو الفلسطينين إلى النفير العام ضد الاحتلال

إيطاليا تجدد دعوتها لرعاياها في كييف للمغادرة فورا