بالفيديو..الأزمة الأوكرانية ومردودها على العالم..

العالم - خاص بالعالم

وقال ابو صالح في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة لليوم السادس للعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا، إن يمكن تسمية هذه العملية بانها حرب بين اميركا وكل قوى التحرر في العالم.

واضاف، أن هذه العملية العسكرية هي مجابهة الخير والشر في جانب الخير روسيا وكل احرار العالم وفي جانب الشر اميركا ومن يصطف معها.

وأكد ابو صالح، أن اميركا تحاول ان تضغط على الاوروبيين الذين هم اداة الحرب لمنع اية مبادرات لايجاد الحلول الدبلوماسية في اوكرانيا.

رأى ابو صالح، أن التحول في الموقف الاوروبي من مساند لاجراء الحوار الى المؤيد للعسكرة يعني ان هناك ارادة اميركية من اجل استمرار هذه الحرب.

واوضح ابو صالح، أن اميركا تريد ان تستمر الحرب وفقا لما استمرت العدوان على سوريا وهناك اخبار بشان محاولة اميركية لارسال الارهابيين الى اوكرانيا.

وبين ابو صالح، ان بعض الدول المحاذية لاوكرانيا عندما تسمح بادخال المخربين الى اوكرانيا يعني وجود خطة لحرب مطولة.

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