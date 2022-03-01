الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢
١١:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: رئيس الوزراء البريطاني جونسون يقول إننا جاهزون لأزمة طويلة

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ١١:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزير خارجية السوري: القرارات المسيسة لمجلس حقوق الإنسان توفر غطاء لدول تمارس العدوان والاحتلال وتدعم الإرهاب في سورية

مصر تطالب بنزع السلاح النووي من كافة الدول

مناورات جوية "إسرائيلية" أمريكية فوق البحر الأحمر لإسقاط المسيرات

بالفيديو..الأزمة الأوكرانية ومردودها على العالم..

حماس تدعو الفلسطينين إلى النفير العام ضد الاحتلال

إيطاليا تجدد دعوتها لرعاياها في كييف للمغادرة فورا