السودان.. 130 إصابة في مظاهرات “مليونية 28 فبراير”

العالم - السودان

وأوضحت الشرطة في بيان أن التظاهرات أسفرت عن إصابة 130 شخصًا بينهم 96 من عناصرها و34 من المتظاهرين، وجرى إسعافهم إلى المستشفى.

وبيّنت أن قواتها اتخذت جميع التدابير اللازمة لتأمين المظاهرات، وتعاملت معها بـ”القوة القانونية اللازمة”، كما اتهمت بعض المتظاهرين بالاعتداء على عناصرها، وأُتلفت مركبة خاصة بالشرطة وثماني سيارات تتبع لوزارة المالية، وجرى توقيف 77 من المتظاهرين.

من جهتها “لجنة أطباء السودان” أعلنت عن مقتل اثنين في المظاهرات التي حملت عنوان”مليونية 28 فبراير”(شباط) بالعاصمة الخرطوم، بالرصاص الحي.

وبذلك ارتفع عدد قتلى المظاهرات إلى 85 شخصًا منذ 25 من تشرين الأول 2021، وقالت اللجنة إن القوات الأمنية، استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين واستخدمت “العنف والقمع المفرط والرصاص الحي”.

وطالب المتظاهرون خلال مظاهراتهم في المدن السودانية بحكم مدني، ورافضين انتهاكات السلطات ضد المتظاهرين.

وتتكرر المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بحكم مدني في السودان، والتي أصبحت بوتيرة شبه يومية، ومنذ 25 من تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات نفذها القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية “انقلابًا عسكريًا”.

وكان أبرز الإجراءات التي نفذها البرهان حينها، فرض حالة الطوارئ، وحلّ مجلسَي السيادة والوزراء الانتقاليين، وعزل رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.