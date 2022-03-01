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صحيفة: روسيا طلبت من أوكرانيا نزع سلاحها خلال المفاوضات

صحيفة: روسيا طلبت من أوكرانيا نزع سلاحها خلال المفاوضات
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "زيركالا نيديلي" الأوكرانية، نقلاً عن مصادر دبلوماسية أوكرانية، أن "الجولة الثانية من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد تعقد في 2 مارس / آذار".

العالم - روسيا

وذكرت الصحيفة عن المصدر أن "المحادثات المقبلة تقررت في 2 مارس/ آذار".

ونقلت الصحيفة عن المصدر أن "روسيا طلبت من كييف في المفاوضات الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وطلبت روسيا حسب نفس المصدر "نزع السلاح من أوكرانيا".

لم تحقق الجولة الأولى من المفاوضات مع روسيا نتائج تريدها أوكرانيا، حسب الرئيس الأوكراني زيلينسكي.

وجرت المفاوضات بين وفد أوكراني ووفد روسي يرأسه مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، في يوم 28 فبراير/شباط في بيلاروسيا. وكان مكتب الرئيس الأوكراني قد قال في وقت سابق إن الموضوع الرئيسي المطروح على طاولة المفاوضات "وقف فوري لإطلاق النار وخروج قوات من أراضي أوكرانيا".

وقال زيلينسكي في كلمة وجهها عبر الفيديو إن "الجولة الأولى من المفاوضات بين أوكرانيا وروسيا لم تحقق نتائج نريدها".

وأشار إلى أن "الطرف الأوكراني سيقرر كيفية التحول للجولة الثانية، بعد أن يتناول نتائج الجولة الأولى بالتحليل".

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