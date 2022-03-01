مقتل 3 إرهابيين وإصابة آخرين في جنوب غرب الصومال

العالم - إفريقيا

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن قائد الكتيبة التاسعة بالجيش الوطني الصومالي، محمد سنكوس، قوله: إن القوت الصومالية نجت في إحباط مخطط مليشيات الشباب التخريبية، مشيرا إلى أن الضباط الذين قادوا العملية كانوا يطاردون فلول الإرهابيين الذين هاجموا قاعدة القوات المسلحة في مدينة حدر، مبينا أنه لا توجد إصابات في صفوف الجنود.

في سياق متصل، قال قائد الكتيبة التاسعة بالجيش الوطني إنه ليس هناك إصابات بين المدنيين في القتال باستثناء امرأة أصيبت بجروح طفيفة جراء تبادل إطلاق النار، وتعالج حاليا في مستشفى حدر العام.