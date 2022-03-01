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إيران: 226 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إيران: 226 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران، عن تسجيل 226 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

العالم - إيران

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الثلاثاء عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم إلى 137 ألفا و64 شخصا.

وأشارت في تقريرها إلى تسجيل 9 آلاف و312 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى 7 ملايين و60 ألفا و741 شخصا.

وأضافت أن 4 آلاف و27 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت أن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و665 ألفا و702 أشخاص لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 47 مليونا و335 ألفا و696 شخصا خضع حتى الآن لاختبار الإصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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