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وزارة الدفاع الروسية: تدمير 395 دبابة أوكرانية و179 مدفع ميدان وهاون و286 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة الأوكرانية

الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٤ بتوقيت غرينتش

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