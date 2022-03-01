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وزير الدفاع العراق يعقد اجتماعا امينا في قاعدة التاجي الجوية

وزير الدفاع العراق يعقد اجتماعا امينا في قاعدة التاجي الجوية
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

زار وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون، اليوم الثلاثاء، قاعدة التاجي الجوية واطلع على الطائرات التي تم إعادة تأهيلها مؤخراً.

العالم - العراق

وذكر بيان لوزارة الدفاع، ان "عناد، زار قاعدة التاجي الجوية، وترأس اجتماعاً في مقر القاعدة تم خلاله تقديم إيجاز مفصل عن مهام القاعدة وإمكاناتها والمتطلبات الخاصة بها بالإضافة الى أنواع الطائرات والجهود التي تبذل للارتقاء بمستوى هذا السلاح المهم".

وأبدى وزير الدفاع "جُملة من التوجيهات مؤكداً دعمه اللامحدود للارتقاء بمستوى الجاهزية والاستعداد القتالي لهذا الصنف الحيوي في الجيش العراقي".

واضاف البيان، ان "عناد، أجرى جولة ميدانية اطلع خلالها على الطائرات التي تم إعادة تأهيلها مؤخراً، حيث اطلع على اقلاع الطائرات المؤهلة للتأكد من خلوها من أية عيوب لغرض إعادتها للخدمة".

واثنى، على "الجهود المبذولة من قبل طيران الجيش خاصة فيما يتعلق بالتغطية الجوية التي ينفذونها خلال العمليات العسكرية لدعم القطعات الأرضية، كما أثنى على الجهود الخاصة بإعادة تأهيل الطائرات لعودتها الى الخدمة".

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