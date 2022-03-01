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سوريا تستنكر الحملة التي يشنها الغرب وأذرعه الإعلامية ضد روسيا

سوريا تستنكر الحملة التي يشنها الغرب وأذرعه الإعلامية ضد روسيا
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

جددت سوريا التأكيد على موقفها الثابت والداعم لروسيا وعمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مستنكرة الحملة التي تقودها الوفود الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة في أروقة الأمم المتحدة، وإعلام هذه الدول ضد روسيا.

العالم - سوريا

وقال مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة السفير بسام صباغ، في كلمة خلال الدورة الخاصة الطارئة للجمعية العامة في الأمم المتحدة حول الوضع في أوكرانيا، إن سوريا تستنكر الحملة المنسقة التي تشنها وفود الدول الغربية وأذرعها الإعلامية ضد الاتحاد الروسي.

وأكد صباغ أن الدول الغربية متمسكة بسياسة النفاق والمعايير المزدوجة وانتهاج المقاربات الخاطئة المبنية على المصالح وليس على المبادئ، مشيرا إلى أن ذاكرة الأمم المتحدة حافلة بالشواهد التاريخية على جملة من التدخلات الغربية وأعمال العدوان التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في الناتو.

وأوضح السفير صباغ أنه منذ الانقلاب الذي وقع في أوكرانيا عام 2014 تجاهلت الدول الغربية الحقائق والروابط التاريخية بين الشعبين في أوكرانيا والاتحاد الروسي، مشيرا إلى أن التصعيد بين روسيا وأوكرانيا هو نتيجة لنكوص الدول الغربية بالوعود التي قطعتها للاتحاد الروسي قبل عقود وتجاهلها للمشاغل الأمنية المشروعة له.

وأكد صباغ أن الولايات المتحدة والدول الغربية تلجأ إلى سلاح فرض إجراءات قسرية تنتهك مبادئ القانون الدولي ولا تخدم إلا زيادة الأوضاع سوءاً وتعقيداً.

وشدد السفير صباغ على أن حرص سوريا الدائم للتأكيد على أهمية حل المشاكل الإقليمية والدولية عن طريق الدبلوماسية والحوار ودعم جهود صون الأمن والاستقرار.

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