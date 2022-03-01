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محافظ السليمانية: إنشاء منطقة تجارية حرة مشتركة مع إيران

محافظ السليمانية: إنشاء منطقة تجارية حرة مشتركة مع إيران
الثلاثاء ٠١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال محافظ السليمانية فی إقليم كردستان العراق إن المحافظة قد تلقت مقترحات هامة من الجمهورية الإسلامية الإیرانیة لإنشاء منطقة تجارة حرة وصناعية مشتركة، مؤكدا وجود حوافز جادة لإطلاق هذه المنطقة الحرة.

العالم - إيران

وقال هفال أبوبكر في تصريح لوكالة "إرنا" إن إيران والعراق تريدان إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة، وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع المشترك يجب أن يتم بتعاون الطرفين وبسرعة، معربا عن دعمه لتنفيذ المشروع.

واعتبر منع التدفق غير الضروري للعملات الأجنبية من البلدین من مزايا إنشاء منطقة تجارة حرة مشتركة .

وأضاف: لقد تلقينا مقترحات جيدة وهامة من الجمهورية الإسلامية الإیرانیة لإنشاء المنطقة، ولدينا حوافز جادة وقدرات عالية لإطلاق هذه المنطقة الحرة.

وقال إن إنشاء المنطقة سيوفر أرضية جيدة لتوريد وبيع البضائع من البلدين.

وأکد توفر الإمكانيات اللازمة لاستقطاب المستثمرين الأجانب ومنها الشركات والقطاع الخاص الإيراني.

ومن المقرر إنشاء المنطقة الحرة في مدینتي بانه ومريوان في غرب إيران.

ولمدينة بانه حدود مشتركة مع العراق تبلغ 84 كم، كما وتعتبر سوق سيرانبند سوقاً حدودية مشتركة لإيران مع إقليم كردستان العراق.

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