استعداد إيراني لإنتاج مشاريع سينمائية مشتركة مع دول المنطقة

العالم - إيران

وأشار "محمد مهدي إسماعيلي" خلال لقائه وزير الثقافة اللبناني محمد وسام مرتضى اليوم الثلاثاء ببيروت، إلى قدرات إيران وخبراتها في مجالات السينما والفن والمسرح وقال: إن لبنان هو الوجهة الأولى للدبلوماسية الثقافية الإيرانية في الحكومة الإيرانية الجديدة، وسنكون سعداء بتوقيع مذكرة كاملة وشاملة في الأشهر المقبلة لتخطيط وتنفيذ إجراءات مشتركة.

وأعلن عن استعداد "مؤسسة السينما الإيرانية" ومؤسسة "رودكي" الإيرانية لإنتاج أفلام مشتركة مع دول المنطقة في الأعوام المقبلة.

وأضاف أن الحكومة الجديدة الإيرانية تهتم بالدبلوماسية الثقافية، معربا عن أمله في توفير ظروف ثقافية وفنية مشتركة للإنتاج المشترك بين البلدين.

من جانبه شكر وزير الثقافة اللبناني، نظیره الإیراني على زيارته لبيروت وعقد الأسبوع الثقافي الإيراني بلبنان، قائلا: تعد الثقافة نافذة أمل للمستقبل في أيام الضائقة السياسية والاقتصادية المريرة و تعتبر سیاسة بمثابة عمل ثقافي.

وأضاف أن: الأزمة التي نعيشها في لبنان هي أزمة ثقافية وتوعوية وأعداء لبنان يهاجموننا عبر فراغ ثقافي، والترابط الحضاري بین البلدين واتخاذ إجراءات مشتركة في مجال الثقافة يمكن أن ترسم لنا آفاقاً مستقبلية واعدة.

وأشاد بالإسم الذي اختير لتسمية وزارة الثقافة الإيرانية وقال: إن الثقافة يجب أن تسهم في وعي الناس، ويجب أن تحقق المنتجات الثقافية والفنية تحولا في حياة الناس وتجعلهم أكثر وعيا بحقوقهم وواجباتهم لذلك، حيث تم اختيار كلمة "الإرشاد" بشكل صحيح في تسمية وزارة الثقافة الإيرانية.